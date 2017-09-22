64 yaşındaki Bernd Thälmann, 16.000 Kraliyet Hava Kuvvetleri bombasıyla tahrip edilen gizli bir Nazi Almanyası fabrikası yakınlarında uranyum tabanlı nesne buldu.

1892'de Auergesellschaft sanayi şirketi Berlin merkezli kuruldu, ancak ana tesisi Oranienburg'un yaklaşık 40 mil uzaklığındaydı. 1934'te ölüm kamplarındaki insanların katledildiği Holokost'da kullanılan Zyklon B gazının üreticileri Degussa tarafından satın alındı. 1939'da Oranienburg'daki tesis, endüstriyel ölçekte, yüksek saflıkta uranyum oksit üretiminin geliştirilmesine başladı. Burası, Hitler'in bilim adamlarının savaşı kazanacak silah geliştirmeleri için yarıştığı yerdi.

1945'te yenilgiye uğrayıp fethedildikten sonra, Sovyet araştırma ekipleri, Sovyetler Birliği'ne kendi nükleer silah projelerinde kullanılmak üzere bitkiden üretilen ekipman ve malzeme gönderdi.

Thälmann geçtiğimiz Cuma günü malzeme yığınını bulduğunda büyük bir güvenlik alarmı tetikledi ve kendini "radyoaktif maddelerin yasadışı kullanımı" sebebiyle bir ceza dava merkezinde buldu. Thälmann başlangıçta gizemli, metal benzeri parçaları evine götürdü. Metal görünmesine rağmen manyetik değildi. İnternette araştırma yaptığı sırada telaşlandı ve polisi aradı. İtfaiye ekibi evinin ve 15 komşusunun evinin etrafında güvenlik çemberi oluşturdu. Uzman ekipmanlarıyla radyasyon geçirmeyen kıyafetler giyen uzmanlar, adamın gerçekten radyoaktif bulduğunu saptadılar. Kurşun kaplama bir kutuya koyulup götürüldü. Uzmanlar, Nazi atom bombası projesindeki parçanın, bombalı saldırılardan sonra kırsal bölgede dağıldığını söyledi.

Thälmann, ileride tesise geri dönmeyi planladığı için polise tam olarak nerede bulduğunu söylemeyi reddetti. Savcılar henüz hakkında dava açıp açmamaya karar vermediler.

Perşembe sabahı, eski fabrikanın yakınlarındaki alanda, patlamamış 250 kilogramlık bombanın etkisiz hale getirilmesinden sonra 3600 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bu yıl Şubat ayında bir arşivde ortaya çıkarılan belgeler, Hitler'in savaş sonundan önce operasyonel bir nükleer bombayı test etmiş olabileceğini gösteriyor.

Washington'daki Ulusal Arşivler'den gizliliği kaldırılmış bir dosya ise, Nazi bilim adamlarının atom bombasının geliştirilmesine ne kadar yaklaştıklarının ayrıntılı bir araştırması... Savaş zamanı raporu, Hitler'in bilim adamlarının nükleer teknolojide çığır açan bir gelişme arayışında başarısız olduğu sonucunu ortaya koydu. Fakat 1944'te ana bir atom başlığının belgelenmiş bir testi yapılmış olabilir. Zenginleştirilmiş uranyum, Oranienburg çalışmalarından gelebilirdi.

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