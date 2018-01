Pazartesi günü Hasan Denizkurdu ile görüşeceklerini belirten Torbaoğlu, "Kalanı Yaşar Holding'in üstlenmesi koşuluyla 55 milyon TL'yi bulan borcun 5'te 3'ünü almaya hazırım" dedi.

ŞARTLI TEKLİF VAR

Karşıyaka'da 20 Ocak'ta yapılacak seçimli kongre öncesi eski yöneticilerden işadamı Nazım Torbaoğlu, futbol şubeyi şartlı olarak devralmaya hazır olduğunu söyledi. Şirketleşme için camianın onay verdiği kulüpte borcun 55 milyon TL'lik olduğunu hatırlatan Torbaoğlu, "Futbol için borcun 5'te 3'ünü (33 milyon TL) üstlenmeye hazırım. Ancak kalan 5'te 2'lik kısmı (22 milyon TL) basketbol için Yaşar Holding'in alması gerek" dedi.



PAYLAŞIM FORMÜLÜ

Kongre üyelerinin daha önce şirketleşme görüşmelerini yürütmesi için yetki verdiği eski başkanlardan Hasan Denizkurdu ile pazartesi günü bir araya geleceğini belirten Torbaoğlu, "Şirketleşme için borç paylaşılarak bu şekilde sonucu gitmek mümkün olabilir. Futbolda borçlar sıfırlandıktan sonra bile kulüp gelirinin geri dönüşü hemen olmaz. Pazartesi günkü görüşmemizde Holding'in tavrı belirleyici olur" dedi.

ALİ SAY, NAZİLLİSPOR'DA!

Futbolcuların boykotu ve yol parası bulunamadığı için ertelenen Antalya kampı 2 gün gecikmeli olarak başlayan Karşıyaka'da Can Erdem'den sonra Ali Say da ayrıldı. Altyapıdan yetişen 24 yaşındaki oyuncunun 50 bin TL alacağını bırakıp, 30 bin TL de bonservis getirerek Nazilli'ye transfer olduğu belirtildi.

