Saklambaç’ın haberine göre, 2015'te evlendiği Serdar Bilgili'den 6 ay sonra boşanan başarılı haber spikeri Nazlı Çelik, Bilgili ile yeniden barışmış ama bu beraberlik de uzun sürmemişti. Başarısı ve zarafetiyle takdir toplayan Çelik'in son dönemde ise sürpriz bir isimle yakınlaştığı dedikodusu kulaktan kulağa yayıldı.

Ünlü spiker, aynı dövüş kulübüne gittiği oyuncu Engin Öztürk'le sık sık görüşmeye başladı.



Etiler'deki dövüş kulübünde tanışan Nazlı Çelik ile yakışıklı oyuncunun, her geçen gün artan samimiyeti birçok kişinin de dikkatini çekti.

Çelik'in, Öztürk'ü Instagram'da takip etmemesine rağmen son birkaç ayda yayınladığı tüm fotoğraflarını beğenmesi gözden kaçmadı. Nazlı Çelik'in bu gizemli tavrı da "Havada aşk kokusu var" dedirtti.



BİLMECEYE DÖNDÜ!

2015'te aşk yaşamaya başlayan İdil Fırat ile Engin Öztürk'ün geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı konuşulmuştu.

Nazlı Çelik, Engin Öztürk'ü Instagram'da takip etmiyor ancak oyuncunun her fotoğrafını beğeniyor.

Engin Öztürk

NAzlı Çelik