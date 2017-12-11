Nazlı Çelik'ten şehit konuşması

Nazlı Çelik, bu yıl 44.'sü düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri'nde, ödülünü şehitlere adadı. Nazlı Çelik "Ben buradan verilen mesajların çok geniş kitlelere ulaştığına ve gücüne inanıyorum" sözleriyle başladığı konuşmada ödülünü şehitler için aldığını açıkladı. İşte Nazlı Çelik'in şehitler için yaptığı konuşma...
NAZLI ÇELİK ÖDÜLÜNÜ ŞEHİTLERE ADADI
Nazlı Çelik, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bu konuşmamın sonunda 'Bu kadının başka bir hayatı yok mu?' diyeceksiniz ama ben buradan verilen mesajların çok geniş kitlelere ulaştığına ve gücüne inanıyorum. O yüzden de bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Bugün, geçen sene Beşiktaş'ta 46 şehit verdiğimiz saldırının yıl dönümü. Bizler yaşadıklarımızı unutmadıkça, acılarımızı unutmadıkça daha da güçleneceğiz. Gerçeklerle yüzleştikçe daha da önemli bir ülke olacağımızı düşünüyorum. O yüzden benim için çok önemli olan bu Altın Kelebek'i onları ziyaretimden 6 gün sonra terörle mücadele operasyonlarının en önemli operasyonlarına imza atarken şehit verdiğimiz başta Aydoğan Aydın Paşa, Songül Yakut Yarbay ve 13 Kato kahramınına ve vatan topraklarını emanet ettiğimiz şehitlerimiz için alıyorum."
NAZLI ÇELİK KİMDİR?
1977 senesinde İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar Star Haber'i sunduğu kısa zamanlarda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.
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