Nazlı Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, oyuncu Engin Öztürk ile ilgili herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtti.
Çelik, “İftiralara cevabımdır” açıklaması yazdığı tweet’inde söz konusu haberler için "Akıl ve mantıktan yoksun" dedi.
Ünlü spiker Nazlı Çelik ile aynı dövüş kulübüne giden Engin Öztürk’ün yakınlaştıkları iddia ediliyordu. Instagram’da takip bile etmediği Öztürk’ün fotoğraflarını beğenmesi ise dedikoduları alevlendirmişti.
İşte Nazlı Çelik'in o cevabı:
Takvim Gazetesi’nde bir hafta arayla “Yakın dövüş” ve “Özel misafir” başlıklı iki haber yer aldı. İlk habere, akıl ve mantıktan yoksun olması nedeniyle cevap verme gereği duymadım. Ancak bugün, hiçbir özel ilişkim olmayan bu kişiyle yeniden adımın irtibatlandırıldığını gördüm. Bu haber de akıl mantıktan yoksun olduğu gibi, açıkça ve alçakça bir iftiradır. Metni kaleme alanların hayali bir ilişki yaratıp, bunun üzerinden mesnetsiz bir şekilde yeni başlıklar üretmeye, şahsımı itibarsızlaştırmaya gayret ettikleri anlaşılıyor. Metinlerde konu edilen şahısla bir ilgim olmadığı gibi, bu hayali ilişkinin başladığı belirtilen spor merkezine de aylardır gitmedim. İşini iyi yapma gayreti içinde olan, mesleğine saygılı birisiyim. Ve bu çizgimi de sürdürmeye kararlıyım. İnsanların kişiliklerine, açıkça saygısızlık olarak nitelendirilebilecek bu başlıkların ne amaçla kaleme alındığını, ancak ahlak ve mantık yoksunu bu kişilere ve onları yönlendirenlere sormak lazım. Bir KADIN olarak, üstelik de bir KADIN Genel Yayın Yönetmeni olarak, 20 yıllık meslek hayatımda pek çok saldırıyla karşı karşıya kaldım. Ama bilinmelidir ki, bu ahlak dışı, haysiyet cellatlığına varan saldırıların asla peşini bırakmayacağım.
— Nazlı Çelik (@nazlicelik_) December 31, 2017
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