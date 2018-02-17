Çocukların dünyasını zenginleştiren hem öğretici hem de eğlenceli birer araç çocuk kitapları. Kitabevlerinde çocuk kitapları bölümleri zenginleşirken çocuklar renkli ve resimli kitaplar sayesinde okuma alışkanlığı kazanıyor. Öncü kadın sanatçıları çocuklarla buluşturan Nazlı Eda Noyan ile çocuk kitaplarını, son kitabı “Toprak, Su ve Ateşin Kızı: Füreya Koral”ı konuştuk. HT Cumartesi'nden Edar Eriş'in haberi...

2 yıl önce Türkiye’nin öncü sanatçı kadınları üzerine Nar’ın Sanat Günlüğü serisini çıkardınız. Sanatçıları nasıl seçtiniz?

Büyük kızım Nar doğduktan sonra çocuk kitaplarına daha eleştirel baktım. Sanat tarihi doktoramı yaptığım İTÜ’de çok değerli sanatçılarla tanıştım ama hep eksikliğini hissettiğim bize anlatılan tarihteki kadınların varlığıydı. Üzerine gidilmesi gereken konulardan biri toplumsal cinsiyet eşitliği. Kıymetli kadınların altının çizilmesini, görünür kılınmalarını ve rol model olmalarını istiyordum. Sanat alanında yol açmış başka sanatçıları teşvik etmiş isimlerin üzerine gittim.

Serinin ilk kitabı Mihri Müşfik Hanım...

Güzel sanatlar alanını kadınlara açan biridir. Ve aynı zamanda Atatürk’ün, Papa’nın portrelerini çizen önemli bir portrecidir. İkinci kitap Hale Asaf, Türk modern resminin öncülerinden. Yurtdışında Türk resmini temsil etmiş bir sanatçıdır. Neş’e Erdok güzel sanatlar fakültesinde ilk stüdyosu olan ressam kadındır. Fahrünnisa Zeyd, Bizans sanatıyla geleneksel İslam sanat formlarını birleştiren öncü bir soyut ressamdır. Semiha Berksoy disiplinlerarası bir sanatçı. Füreya Koral ise çağdaş seramiğin Türkiye’deki öncülerinden.

Kitaplarınızın kurgusunu nasıl belirlediniz?

Bu kitaplarda değişmeyen karakterler var. Nar, kadın gücünü de kapsayan etkili bir metafor oldu. Narın erkek kardeşi Mavi, çok akıllı ve meraklı. Elif, engelli bir karakter ancak yürüyememesi dışında hiçbir engeli yok; çok akıllı, araştırmacı ve bilge. Bir de Pançiko isimli yeşil papağan var. Hikâyelerde sanatçılar Pançiko aracılığıyla Nar ile konuşuyor. Bu kitaplara fantastik bir hava katıyor. Füreya Koral’da hikâye evde geçiyor. Porselen fincanın kırılmasıyla başlıyor hikâye. Tüm kitaplarda sanatçıları tanımanın ötesinde sanat terimlerini ve kavramlarını tanıma şansımız oluyor: Kil, fırın, sır, mozaik, portre...

Türkiye’deki çocuk kitaplarını nasıl görüyorsunuz?

Sınırlamalar edebiyatın ve sanatın özünü zedeler. Ancak kitapların bir pedagog gözüyle okunması sağlıklı olur. Bu alandaki eski kalıpların ötesine geçilmeli, çocuklar artık eski çocuklar değil, hayal gücümüzü geliştirerek yeni değerler yaratılmalı. Yaratıcı ve evrensel değerleri ön plana çıkaran kitapların önü açılmalı.

Her sanatçı için farklı görsel dünya

Kitaplarınızın illüstrasyonları çok zengin.

İlk 6 kitapta her sanatçı için farklı bir görsel dünya yaratmak istiyordum. Bu nedenle ben de dahil olmak üzere 6 sanatçı çizerlik yaptı. Mihri Müşfik Hanım’ı Gül Çetin, Hale Asaf’ı Koray Dayı, Neş’e Erdok’u Hilal Can, Semiha Berksoy’u Seçil İskit çizdi. Fahrünnisa Zeyd’i Meg Dreyer kolaj yöntemiyle yaptı. Aliye Berger ve Füreya Koral kitaplarını ben çizdim.