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Nazlı Hamarat bebeğinin babasını bir süre sakladıktan sonra bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aydın Gaffar olduğunu söylemiş "Babasını öğrendiğinizde üzülürsünüz diye korkuyorum. O bir hataydı ama bir meleği bu yüzden cezalandırmak istemedim" şeklinde konuşmuştu.