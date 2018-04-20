İHA'nın haberine göre, Bandırma'nın tanınmış ailelerinden ve tarihi Marmara Sineması'nın sahibi Mehmet Zekai Hamarat, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Hamarat'ın cenazesi memleketi Bandırma'ya getirildi.



Öğle namazını müteakip Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde kılınan cenaze namazına Hamarat ailesinin yakınlarının yanı sıra şarkıcı Nazlı Hamarat da katıldı.



Hamarat'ın cenazesi önce Bandırma Sevgi Yolu üzerinde bulunan evlerinin önüne, burada yapılan duanın ardından ise Haydar Çavuş Camii'ne getirildi.



Mehmet Zekai Hamarat, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

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