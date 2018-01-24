Nazlı Kurbanzade kimdir

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade yakında evleneceği iddia edilmişti. Magazin gündemini yakından takip edenler Nazlı Kurbanzade'nin kim olduğunu merak etmeye başladı. Diğer yandan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çifti için ilk açıklama Ali Sunal cephesinden geldi.

ALİ SUNAL'IN ANNESİ GÜL SUNAL'IN AÇIKLAMA YAPTI

Gül Sunal, Duymayan Kalmasın'a yaptığı açıklamada, "Nişanlanmadılar ama ilişki doğru. Müstakbel gelinimizle tanıştık. Beraberlikleri evliliğe doğru gidiyor." dedi.

Ali Sunal da, "Güzel bir birliktelik. İnşallah daha güzel haberler olacak" ifadelerini kullandı.

NAZLI KURBANZADE KİMDİR

Cemiyetin ünlü simalarından Bülent Kurbanzade'nin kızı olan Nazlı Kurbanzade, lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde tamamladı.

Nazlı Kurbanzade, 2010 yılında hukuk bölümünü tamamladıktan sonra Paris Summer İnstitute’de eğitimine devam etti. Dört yıldır aynı kurumda operasyon direktörü olarak çalışan Nazlı Kurbanzade, aynı zamanda Çağadaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği’nin (ÇABA) projelerinde destek oluyor.

Ali Sunal ile bu projeler sayesinde tanışan Nazlı Kurbanzade, ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.

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