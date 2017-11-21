Nazmiye Çam cinayetini anlatacağım diyen Ahmet Çam defalarca savcılar ile görüşmüş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 8 yıl önce işlenen ve Türkiye gündeminden düşmeyen Nazmiye Çam cinayetinde ilginç bir detaya ulaşıldı.

İHA'nın haberine göre, 8 yıl önce işlenen Nazmiye Çam cinayetinde Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Ali Yaşar Çam (57) ve oğlu Hasan Şükrü Çam'ı (35) "tasarlayarak kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklardan Ahmet Çam'a da 18 yıldan küçük olduğu için 20 yıl hapis cezası verildi.

"DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK BİLGİLER VERECEĞİM"

Mahkeme kararı sonrasında sanıklar cezalarını çekmek üzere Bahçecik Cezaevi'ne gönderildi. Cezayı aldıktan sonra cezaevinde bunalıma girdiği öğrenilen Ahmet Çam'ın Jandarma ekipleri ve Cezaevi savcılığına yeniden ifade vermek istediğini söyleyerek sürekli yetkililer ile görüşme talebinde bulunduğu öğrenildi. Ahmet Çam'ın "Davanın seyrini değiştiren bilgiler vereceğim" dediği ve cezaevi savcısına mahkemede verdiği bilgilerin aynısını verdiği öğrenildi. Ahmet Çam'ın son 2 ay içerisinde 5 kez savcı ile görüşerek aynı ifadeleri kullandığı öğrenildi.

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