3-3'lük eşitlikle son maça kalan NBA Batı Konferansı final serisi yedinci maçında Houston Rockets ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi. İlk periyotu 24-19 önde tamamlayan Houston Rockets, farkı açtı ve devreye 54-43'lük avantaja girdi.

Golden State Warriors, üçüncü çeyrekte Stephen Curry ve Kevin Durant önderliğinde ayağa kalktı! Houston Rockets, bu periyotta kullandığı 3'lük atışlarında düşük yüzdeyle oynayınca Golden State Warriors'ın geri dönüşüne engel olamadı ve son çeyreğe 7 sayı geride girdi!

DURANT YILDIZLAŞTI!

Son periyotta Kevin Durant'in etkili oyunuyla farkı koruyan Golden State Warriors, Houston Rockets'ı 101-92 mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve finalde Cleveland Cavaliers'ın rakibi oldu.

NBA'de 4 sene üst üste Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers final serisi oynanacak. Golden State ev sahibi avantajını elinde bulunduruyor.

Golden State Warriors'ta Kevin Durant 34 sayıyla mücadelenin en skorer ismi oldu. Stephen Curry 27 sayı, 9 ribaund, 10 asist, 4 top çalmayla maçı tamamladı. Klay Thompson 19 sayı attı ve 3 ribaund aldı.

Houston Rockets'ta James Harden 32 sayı, 6 ribaund, 6 asistlik performans sergiledi. Eric Gordon Gordon 23 sayı, 3 ribaund, 6 asisat üretti.