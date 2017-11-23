NBA'de gecenin toplu sonuçları - Boston Celtics'in galibiyet serisini Miami bitirdi

NBA'e 14 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'in kulüp tarihindeki en uzun dördüncü galibiyet serisi, Miami Heat deplasmanında son buldu.
Ev sahibi takımda Goran Dragic, 27 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performansıyla galibiyete katkıda bulunurken, Dion Waiters 26, Tyler Johnson 16 sayıyla oynadı. Kyrie Irving'in 23 sayıyla öne çıktığı konuk ekipte ise Jayson Tatum 18 sayı üretti.
CAVALIERS'TEN 6 MAÇLIK SERİ
Sahasında Brooklyn Nets'i 119-109 yenen Cleveland Cavaliers, 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Cleveland Cavaliers'ta 33 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla LeBron James, galibiyetin mimarlarından oldu. Kevin Love ve Dwyane Wade'ın 18'er sayılık katkı sağladığı maçta 7 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 2 sayı, 1 ribauntla mücadeleyi tamamladı. Brooklyn adına 20 sayı atan Rondae Hollis Jefferson'ın takımı adına en skorer isim olduğu maçta Joe Harris 18 sayı üretti.
SON ŞAMPİYONU WESTBROOK DEVİRDİ
Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 108-91 yenildi. Ev sahibi ekipte Russell Westbrook, 34 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Carmelo Anthony 22, Paul George 20 sayılık performans sergiledi.
Golden State Warriors'ta 24 sayı atan Stephen Curry'yi 21 sayıyla Kevin Durant izledi.
NBA'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Charlotte Hornets - Washington Wizards: 129 - 124
Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets: 119 - 109
Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers: 101 - 81
Atlanta Hawks - Los Angeles Clippers: 103 - 116
Miami Heat - Boston Celtics: 104 - 98
New York Knicks - Toronto Raptors: 108 - 100
Houston Rockets - Denver Nuggets: 125 - 95
Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks: 94 - 95
Minnesota Timberwolves - Orlando Magic: 124 - 118
New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs: 107 - 90
Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 108 - 91
Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 107 - 113
Utah Jazz - Chicago Bulls: 110 - 80
Sacramento Kings - Los Angeles Lakers: 113 - 102
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