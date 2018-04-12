Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

NBA'de 82 maçlık normal sezon sabaha karşı oynanan maçlarla tamamlandı. Batı Konferansı'nda 65 galibiyet alan Houston Rockets, Doğu Konferansı'nda ise 59 kez sahadan galibiyetle ayrılan Toronto Raptors lider olarak play-off'a yükseldi.

Toronto Raptors, Doğu Konferansı'nı zirvede tamamladı ve 8. sıradaki Washington Wizards'la eşleşti. 2. sırada yer alan Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo'nun formasını giydiği Milwaukee Bucks'la eşleşti. Milli basketbolcularımız Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, konferansı 3. sırada tamamlayarak Miami Heat'le eşleşti. Diğer temsilcimiz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers ise, 5. sıradaki Indiana Pacers'la eşleşti.

BATI KONFERANSI

Kulüp tarihinin en yüksek galibiyet serisine ulaşan Houston Rockets, son şampiyon Golden State Warriors'ı geride bıraktı ev Batı Konferansı'nda ilk sırayı kaptı. Kırmızı beyazlılar, 8. sıradaki Minnesota Timberwolves ile eşleşti. Batı Konferansı'nın diğer eşleşmeleriyse şöyle:

(4) Oklahoma City Thunder - (5) Utah Jazz

(2) Golden State Warriors - (7) San Antonio Spurs

(3) Portland Trail Blazers - (6) New Orleans Pelicans