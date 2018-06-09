NBA'de Golden State Warriors mutlu sona ulaştı...

LeBron James'li Cleveland Cavaliers'ı 108-85 mağlup eden Golden State Warriors, son 4 sezonda 3. şampiyonluğa ulaşarak müthiş bir başarı elde etti.

Golden State Warriors'ta forma giyen Kevin Durant, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi. Durant, geçen yıl da final serisinin en değerli oyuncusu seçilmişti.

DETAYLAR BİRAZDAN...