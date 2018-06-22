Arizona Üniversitesinin pota altı oyuncusu Deandre Ayton, Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) 2018 draftında Phoenix Suns tarafından ilk sırada seçildi.

NBA'in 2018 draftı New York'taki Brooklyn Nets'in sahası Barclays Center'da düzenlendi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip Phoenix Suns, tercihini Arizona Üniversitesinin 19 yaşındaki oyuncusu Deandre Ayton'dan yana kullandı. Bahamalar'dan 2,16 metre boyundaki Ayton, geçen sezonu üniversitesinde 20,1 sayı, 11,6 ribaunt, 1,9 blok ortalamalarıyla tamamladı.

İkinci tercih hakkına sahip Sacramento Kings, Duke Üniversitesinde geçen sezon maç başına 21 sayı, 11,1 ribaunt üreten 19 yaşındaki ABD'li pota altı oyuncusu Marvin Bagley'yi seçti.

Üçüncü sıradan seçilen isim ise Atlanta Hawks'ın tercih ettiği ve takasla Dallas Mavericks'e gönderilen Sloven skorer oyuncu Luka Doncic oldu. Real Madrid ile geçen sezon şampiyonluk yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde sezonun ve finallerin en değerli oyuncusu seçilen Doncic, 16 sayı, 4,8 ribaunt ve 4,3 asist ortalamaları tutturdu.

2018 NBA draftında ilk turda seçilen basketbolcular ve gittikleri takımlar şöyle:

Sıra Oyuncu Takım 1 Deandre Ayton Phoenix Suns 2 Marvin Bagley Sacramento Kings 3 Luka Doncic Atlanta Hawks (Dallas Mavericks'e takas edildi) 4 Jaren Jackson Jr Memphis Grizzlies 5 Trae Young Dallas Mavericks (Atlanta Hawks'a takas edildi) 6 Mo Bamba Orlando Magic 7 Wendell Carter Jr Chicago Bulls 8 Collin Sexton Cleveland Cavaliers 9 Kevin Knox New York Knicks 10 Mikal Bridges Philadelphia 76ers (Phoenix Suns'a takas edildi) 11 Shai Gilgeous-Alexander Charlotte Hornets (Los Angeles Clippers'a takas edildi) 12 Miles Bridges Los Angeles Clippers (Charlotte Hornets'a takas edildi) 13 Jerome Robinson Los Angeles Clippers 14 Michael Porter Jr Denver Nuggets 15 Troy Brown Washington Wizards 16 Zhaire Smith Phoenix Suns (Philadelphia 76ers'a takas edildi) 17 Donte DiVincenzo Milwaukee Bucks 18 Lonnie Walker San Antonio Spurs 19 Kevin Huerter Atlanta Hawks 20 Josh Okogie Minnesota Timberwolves 21 Grayson Allen Utah Jazz 22 Chandler Hutchison Chicago Bulls'a takas edildi 23 Aaron Holiday Indiana Pacers 24 Anfernee Simons Portland Trail Blazers 25 Moritz Wagner Los Angeles Lakers 26 Landry Shamet Philadelphia 76ers 27 Robert Williams Boston Celtics 28 Jacob Evans Golden State Warriors 29 Dzanan Musa Brooklyn Nets 30 Omari Spellman Atlanta Hawks