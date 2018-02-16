Bucks'ın serisine Nuggets son verdi

NBA'e 2 maçla devam edildi. Deplasmanda Milwaukee Bucks ile karşılaşan Denver Nuggets, rakibini 134-123 mağlup ederken, ev sahibi takım beş maç sonra sahasındaki ilk yenilgisini aldı.

Denver Nuggets'ta 30 sayı, 15 ribaunt ve 17 asistle oynayan Nikola Jokic "triple-double" yaptı. Gary Harris 28, Jamal Murray de 26 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Milwaukee Bucks'ta karşılaşmayı 36 sayı, 11 ribaunt ve 13 asistle tamamlayan Giannis Antetokounmpo "triple-double" yapan bir başka oyuncu oldu. Ev sahibi ekipte, Eric Bledsoe 27, Khris Middleton 17 sayıyla oynadı.

LAKERS 3'TE 0 YAPTI

Batı Konferansı'nda zirveye oynayan Minnesota Timberwolves, sahasında Los Angeles Lakers'ı 119-111 yendi. Taj Gibson'ın 28 sayı, 7 ribauntluk performans sergilediği Minnesota Timberwolves'ta, Jimmy Butler 24 sayı, 5 ribaunt, Karl Anthony Towns da 10 sayı, 19 ribauntla mücadele etti. Üst üste üçüncü yenilgisini alan konuk takımda Julius Randle 23, Ivica Zubac 19, Kentavious Caldwell ve Brandon Ingram 17 sayıyla mücadeleyi tamamladı.