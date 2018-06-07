NBA finallerinde üst üste 4. kez karşı karşıya gelen Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors, sabaha karşı serideki 3. maçta karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Cleveland, ilk çeyreği 29-28 önde tamamladı. Etkili oyununu 2. periyotta da sürdüren ev sahibi, devre arasında soyunma odasına 58-52'lik üstünlükle gitti.
Golden State Warriors, üçüncü çeyrekte Kevin Durant önderliğinde toparlandı. Stephen Curry'nin skor katkısı vermekte zorlandığı anlarda sahneye çıkan Kevin Durant, üst üste bulduğu sayılarla Golden State'i sırtladı. Konuk ekip bu periyotta farkı kapadı ve son çeyreğe 83-81 önde girdi.
Golden State Warriors, etkili oyununu son periyotta da sürdürdü. Cleveland Cavaliers'ta LeBron James'in skor yüküne takım arkadaşlarından gerekli destek gelmeyince Golden State Warriors, sahadan 110-102'lik galibiyetle ayrıldı ve seride durumu 3-0'a getirerek büyük bir avantaj elde etti. Steve Kerr ve öğrencileri, 4. maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.
KEVIN DURANT TARİHE GEÇTİ!
Golden State Warriors'ın all-star yıldızı Kevin Durant, 23'te 15 saha içi, 7'de 7 serbest atış isabetiyle 43 dakikada 43 sayı üretti ve galibiyette başrolü oynadı. ABDli yıldız, bu sayıyla, kariyerinde play-off'lardaki en yüksek sayı attığı maçı oynadı ve rekor kırdı. Öte yandan Kevin Durant, NBA play-offları tarihinde 3000+ sayı ve 1000+ ribaund barajını 30 yaşından önce aşan 3. isim oldu. NBA'de bunu daha önce Shaquille O'Neal ve LeBron James başarmıştı. Durant maç sonrasında yaptığı açıklamada her pozisyonda mücadele etmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi:
"Süre azalıyordu ve ben kalabalığın içine girmek ve kötü bir şut atmak istemedim. Oradan kaldırdım, attım. Her pozisyonda mücadele etmeliyim ve elimden gelenin en iyisini yapmalıyım. Klay ve Steph, oyunu neşeyle oynuyor ve bazen adeta bilinçlerini kaybettiklerini görüyoruz ama kötü atsalar da bir sonraki pozisyona odaklanıyorlar. Bugün oyunda kalmayı başardık."
LEBRON DA TARİHE GEÇTİ ANCAK GÖLGEDE KALDI!
Bu yaz Cleveland Cavaliers ile olan sözleşmesi sona erecek olan ve takımından ayrılması beklenen LeBron James ise maçta 46 dakika süre aldı ve 33 sayı, 10 ribaund, 11 asistle triple-double yaptı. LeBron James, NBA Finalleri kariyerinin 10. triple-double'ını yaptı. ABDli yıldız, bu alanda NBA tarihinde zirvede bulunuyor.
MICHAEL JORDAN'I GERİDE BIRAKTI!
Öte yandan LeBron, sabaha karşı oynanan maçta bir rekor daha kırdı. LeBron James, 110. kez bir play-off maçında 30+ sayı attı ve bu alanda zirveyi paylaştığı Michael Jordan'ı geride bıraktı.
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