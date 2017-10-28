NBA toplu sonuçlar

NBA'e 7 maçla devam edildi. Son şampiyon Golden State Warriors, bir ara 18 sayı farkla geriye düştüğü karşılaşmada Washington Wizards'ı 120-117 yenmeyi başardı.
Warriors'ta yıldız oyuncular Kevin Durant 31 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Stephen Curry 20 sayı, 5 ribaunt ve 8 asist, Klay Thompson 18, David West 16 sayıyla takımına sezonun 4. galibiyetini getiren oyuncular oldu.
Sezonun ikinci mağlubiyetini alan Wizards'ta Otto Porter Jr. 29 sayı ve 10 ribaunt, John Wall ise 20 sayı ve 14 asist ile "double-double" yaptı.
HARDEN'IN "TRIPLE-DOUBLE" I YETMEDİ
Sezona iyi başlayan Houston Rockets, konuk olduğu Charlotte Hornets'i 109-93 mağlup ederek 6'ncı maçında 5'inci galibiyetini elde etti.
Rockets'ta James Harden 27 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Eric Gordon 26, Ryan Anderson ise 21 sayıyla skora katkı sağladı.
Sezonun üçüncü mağlubiyetini alan Hornets'ta Kemba Walker 26, Jeremu Lamp 20 sayıyla oynarken, Dwight Howard ise 19 sayı ve 16 ribaunt ile double-double yaptı.
ERSANLI HAWKS'IN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR
Sezona iyi başlangıç yapamayan iki takımın mücadelesinde Denver Nuggets, konuk olduğu Atlanta Hawks'ı 105-100 mağlup etti.
Nuggets'ta Nikola Jokic 18 sayı ve 15 ribaunt, Will Barton ve Gary Harris 18'er sayı, Paul Millsap ve Emmanuel Mudiay 16'şar sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.
Altı maç sonunda tek galibiyeti bulunan ve Doğu Konferansı'nda son sıraya gerileyen Hawks'ta maça ilk 5'te başlayan milli basketbolcu Ersan İlyasova 7 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı. Dennis Schroder 20, Taurean Prince 19, Marco Belinelli 15 sayıyla mücadele etse de galibiyet için yeterli olmadı. NBA'e 8 maçla devam edilecek.
TOPLU SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Houston Rockets: 93-109
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 114-87
Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 100-105
New York Knicks-Brooklyn Nets: 107-86
Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 119-116
Golden State Warriors-Washington Wizards: 120-117
Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 92-101
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.