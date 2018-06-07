Galatasaray'dan devre arasında Stoke City'e giden Badou Ndiaye'nin sarı-kırmızılı takıma döneceği konuşuluyor. Senegalli oyuncunun Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro istediği yönündeki iddiaların ortaya atılmasının ardından Ndiaye'den açıklama geldi.

İşte Badou Ndiaye'nin paylaşımı:

"Kariyerimin önemli ve pozitif bu zamanında, doğru olmayan haberlerin çıkması hepimizi rahatsız etmektedir. Çıkan haberlerin tamamı yanlıştır, ben hayatımda hiç bir zaman parayı futbolumun ve kararlarımın önüne koymadım. Herkese iyi bir akşamlar dilerim, önümüze bakalım. Allah hepimizi korusun, hepinizi seviyorum"

on Jun 6, 2018 at 1:41pm PDT