Geçen sezonun başında Osmanlı’dan alınan, devre arasında Stoke City’ye satılan Badou Ndiaye için iki genç oyuncu Başkent ekibine verildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre sezon başındaki anlaşma gereği altyapıda yetişen 19’ar yaşındaki sağ bek Ali Ülgen ve orta saha oyuncusu Barış Zeren bu kulübe gönderildi.

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