Aziz Yıldırım ve Ali Koç, Türkiye'yi geziyor!

Fenerbahçe'de camianın en güçlü iki ismi 3 Haziran’da yapılacak Olağan Genel Kurul’da başkan olabilmek için kıyasıya bir yarış içine girmiş durumdalar.
Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç tansiyonu her gün artan kongre sürecinde bütün kongre üyelerine ulaşabilmek ve kendilerine oy vermelerine ikna edebilmek için çok yoğun bir tempo sergiliyorlar. Seçiminde bugüne kadar Türkiye’de hiçbir spor kulübünde görülmemiş bir katılım sayısıyla gerçekleşecek olan kongrede tam 25 bin 600 kongre üyesi oy kullanma hakkına sahip olacak. Durum böyle olunca başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç adeta siyasetçiler gibi sadece İstanbul’u değil bütün Türkiye’yi dolaşıyorlar.
GÖLGEDE BIRAKTI
Bu yoğun temponun yanısıra iki başkan adayı İstanbul’da da 10’dan fazla buluşmalar gerçekleştirdi. İki başkan adayı farklı şehirlerde buluşmalarını seçime kadar sürdürecek ve gittikleri yer sayılarını arttıracaklar. Tüm bu tablo çerçevede aynı dönemde 4 başkan adayıyla seçime gidecek Galatasaray’ı her anlamda gölgede bırakan F.Bahçe, hem katılım sayısı, hem gündeme etkisi, hem de bütün ülkeye yayılan atmosferiyle ezeli rakibini gölgede bıraktı.
GERGİN BEKLEYİŞ!
Fenerbahçe önümüzdeki sezon da FFP çerçevesinde bonservis bedeli konusunda satış miktarı kadar harcama yapabilecek. Bu yüzden transferin gerçekleşmesi için oyuncu satması gereken yönetim seçim dolayısıyla herkese bekleme talimatı verdi.
ÜNİVERSİTE İÇİN 1.3 MİLYON LİRA
Fenerbahçe Üniversitesi için bir süredir devam etmekte olan bağış kampanyası çerçevesinde, bin TL ve üzeri tutarda katkıda bulunanlardan toplam 1 milyon 316 bin 563 TL’lık kaynak sağlandığı açıklandı.
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