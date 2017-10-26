Ne zaman emekli olabilirim? Emekli maaşları ne kadar? Emeklilik hesaplama

Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik hayali kuran vatandaşlar bu sorunun cevabını arıyor. Uzun yıllar işçi ya da memur gibi ücret karılığı çalışan vatandaşlar, emeklilik gününü heyecanla beklerken bir yandanne zaman emekli olabileceğini araştıran vatandaşlar diğer yandan da emekli maaşlarını merak ediyor. Peki emekli maaşları ne kadar? İşte emekli maaşları ve 'Ne zaman emekli olabilirim?' sorusunun yanıtı...
Emekli olacağı günü iple çeken vatandaşlar, ne zaman emekli olabileceğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise vatandaşların merakla beklediği emeklilik gününü hesaplayabilmeleri için bir olanak sağlıyor. SGK'nın resmi internet sitesinde 'Ne zaman emekli olurum' başlıklı sekmede kolayca emeklilik hesaplanabilmektedir. Bunun için yapmanız gereken SGK'nın resmi internet sitesinden bu sekmeyi açıp istenen bilgileri girmeniz.
'NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM' UGULAMASI (4/A)
4A emeklilik bekleyen vatandaşlar için 'Malüliyetiniz var mı', 'Erken yaşlanma var mı', SSK prim ödeme gün sayısı, diğer sandıklara ait gün sayısı, askerlik/sanatçı gün sayısı, fiili gün sayısı ve 3600 günün doldurulduğu tarihin cevabı istenmektedir.
'NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM' UGULAMASI (4/B)
4B emeklilik bekleyen vatandaşların ise emeklilik türü, 'Malüliyetiniz var mı?, varsa derecesi', 'Erken yaşlanma var mı', 'Bakıma muhtaç malül çocuğunuz var mı' bilgilerini girmesi gerekiyor.
2017 Temmuz ayından itibaren enflasyon zammı dahil yüzde 6,92 artış yapıldı ve en düşük memur emekli aylığı bin 750 liradan bin 871 liraya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 5,89 oranında artış yapılarak en düşük SSK emekli aylığı bin 402 liradan bin 485 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı ise bin 256 liradan bin 330 liraya yükseldi.
2017 Şubat ayından itibnaren bankaların istediği fatura ve kredi kartı şartı kaldırıldı. Emekli vatandaşlar, hangi bankadan emekli maaşlarını almak istiyorlarsa, o bankalarla yanlız bir protokol yapacaklar 'Ben 3 yıl süresince maaşımı senden çekeceğim.' Bankalar ise yalnız maaşını o bankadan çekme protokolü evrağı dışında başka hiçbir evrak istemeyecek.
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