Emeklilik, bir kişinin çalıştığı yıllar boyunca prim ödeyerek yaptığı birikimdir. Kişi maaşından aylık olarak kesilen ödeneklerle geleceğine birikim yapar. Yaşlandığında beden ve ruh olarak kişinin çalışamayacağı durumlarda bu ödenekler kişiye geri ödenir. Yaşlılık durumunda kişinin mağdur olmaması için yapılmış bir hizmettir. Hizmetler hiçbir maddi karşılığı olmadan kişiye sağlanır.

Ne Zaman Emekli Olurum?

İnternet üzerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerinden ne zaman emekli olabileceğinizi kolayca öğrenebilirsiniz. SGK’nın internet sayfasında yer alan makalelerde ne zaman emekli olabileceğinizi kendiniz hesaplayabilirsiniz ya da SGK tarafından hazırlanan sorgulama sayfasına bilgilerinizi girerek otomatik olarak öğrenebilirsiniz. SGK’nın cep telefonları için hazırlamış olduğu uygulamada da ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplamak oldukça kolay. Aynı zamanda E-Devlet üzerinden de sorgulayabilirsiniz.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? - TIKLA HESAPLA

SGK Sayfası Üzerinden Sorgulama

SGK teknolojiyi aktif olarak kullanan resmî bir kurumdur. SGK sayfası üzerinden sorgulama yaparken girmeniz gereken bilgiler bulunmakta. Bunlar cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, hizmete başlama tarihiniz gibi bilgilerdir. Kendinize ait bu bilgileri girerek ne zaman emekli olabileceğiniz hakkında bilgilerinize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu işlem için herhangi bir şifre edinmenize ve ücret ödemenize gerek yoktur. Aynı şekilde SGK’nın mobil uygulamasından da ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Üzerinden Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tarayıcınızın arama motoruna sigorta sorgulama yazarak erişebildiğiniz E-Devlet sayfasına giriş yapınız. E-Devlet’in internet sayfası üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. Girişler için kullanacağınız şifreleri PTT gişelerinden 2 TL karşılığında alabilirsiniz. Şifrenizi edindikten sonra T.C. kimlik numaranızı da girerek sisteme dâhil olabilirsiniz. Giriş işlemlerinizi tamamladıktan sonra sayfaya kendinizle ile ilgili bilgileri girmeniz gerekmektedir. İşe giriş tarihinizi ve sigorta kolunuzunda bulunan boşlukları da tamamladıktan sonra ne zaman emekli olabileceğiniz hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

Erken Emeklilik

Erken emeklilik çalışanlar için SGK tarafından sunulmuş bir avantajdır. Erken emeklilik için SGK bazı şartlar ortaya koymuştur. 2008 yılından daha önceki çalışma zamanları ile yıpranma payları da dikkate alınacaktır. 5510 sayılı Kanun’da açıklandığı üzere emeklilik yaşı normal şartlarda kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirtilmiştir. Fakat istisnalarda mevcuttur. Bazı çalışma şartlarıyla ilişkili olarak eklenen hizmet süreleri emeklilik yaş hadlerinden düşürülmekte. Belirtilen durumlardan bazıları ise şunlardır; malüliyet ve fiili hizmet zamları.

Malüliyet Durumu

Malüliyet durumlarının başında bakıma muhtaç olan çocukların, anneleri bulunuyor. 1 Ekim 2008 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı kanun ile bakıma muhtaç çocuğu bulunan annelerin sigortaları olması halinde erken emekli olma durumları mevcut. 01 Ekim 2008 tarihinden önceki prim ödeme günlerinin çeyreği, prim ödeme günleri toplamına ilave ediliyor ve dâhil olan bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de düşürülüyor. Düşürülmesi için bulunan şartlardan biri de çocuğun bakıma muhtaç olduğunun sağlık raporu ile belirtilmesi öne sürülüyor. Bu avantajdan emekli sandığı, Bağ-Kur ve SSK ile ilişiği olan ve 1 Ekim 2008 tarihinden sonra çalışması olan anneler faydalanıyor.

Daha Kolay Erken Emekli Olabilecek Meslekler

Erken emekli olabilecek bazı meslek grupları fiili hizmet zammı ile çalıştıkları sürelerin belirli bir kısmı ek hizmet olarak kabul ediliyor. Bazı belirli kısımları da emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Mesleklerden bazıları, itfaiyeciler, cam fabrikalarında çalışanlar, su altında çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışanlar, polis ve emniyet mensubu olan kişiler, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışanlar, basın kartı olan kişiler, radyoaktif ve radyasyon ile ilgili işlerde çalışanlar, demir-çelik fabrikalarında çalışan kişiler, kanalizasyon ve çevre kirliliği ile ilgili işlerde çalışanlar, maden ve yeraltı işlerinde çalışanlar, termik santralde çalışanlar, cıva üretiminde ve çimento fabrikalarında çalışan kişiler gibi meslek gruplarında bulunanlar erken emeklilik avantajından yararlanabileceklerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev alan, emniyet mensubu kişiler ve Milli İstihbarat Teşkilatı görevlileri en fazla 8 yıl olarak faydalanabileceklerdir. Maden, kanalizasyon, çevre kirliliği gibi hizmetlerde çalışan kişilere süre kısıtlaması bulunmuyor. Fiili hizmet süresi zammının emeklilik yaşından çıkarılabilmesi için malüliyet ve vefat durumları dışında, maden ve yer altı işlerinde çalışan sigortası bulunan kişiler en az 1800 gün, diğer sigortası olan kişiler için ise en az 3600 gün bu işlerde çalışmaları icap etmelidir. Fiili hizmet süresi zammı en fazla 3 yıl olmak şartıyla yarısı emeklilik yaşından düşürülmektedir.

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