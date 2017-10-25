Nebahat Çehre: Bir türlü film teklifi gelmedi

AA’nın haberine göre, Türk sinemasının usta oyuncularından Çehre, bir etkinliğe konuk oldu. Nebahat Çehre, gerçekleşen organizasyonda, hayata karşı duruşu, bakış açısı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları üzerine bir konuşma yaptı.



Kendisine birçok dizi projesinin teklif edildiğini ve 2 yıldır değerlendirme yaptığını belirten Çehre, "Yayından kalkan bir dizi yapmak istemiyorum. Bugüne kadar şansım vardı. 3 dizi çok güzel geldi. Yine böyle bir proje yakalarsam ben de oynamak istiyorum ve özledim." diye konuştu.



“BEN SİNEMAYA KÜSTÜM”



Bir sinema filminde yer almak istemediğini dile getiren Çehre, "Ben sinemaya küstüm. Eski sinemacıyım bir türlü film teklifi gelmedi bana. Halbuki Yeşilçam dönemimde 27 tane sinema filmim var ve teklif gelmeyince, 'artık istemiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.



Sağlıklı bir yaşam için güzel bir uyku ve kahvaltının olması gerektiğine dikkati çeken Çehre, şu değerlendirmede bulundu:



"Benim için aile çok önemli. Ailemle birlikte yemek yemeyi, sohbet etmeyi çok severim. Bir de dostlar ve arkadaşlar var ki hiç kimseyle paylaşamadığınız şeyleri onlarla paylaşırsınız. İnşallah hiç eksik olmasın etrafımızdan arkadaşlarımız. Onlar bizim için bir psikolog oluyorlar. Batı'da böyle arkadaş ve dostluklar olmadığı için hep bir psikoloğa gitme ihtiyacı hissediyorlar. Bizim ihtiyacımız yok. Hepimiz birbirimize güzel psikolog oluyoruz. Hayata iyi taraflarından bakarak, hayatın gerçeklerinden korkmamak lazım."

Nebahat Çehre