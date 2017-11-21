Nebahat Çehre: Genç olsam malikane alırdım

Cadde’nin haberine göre, ünlü oyuncu Nebahat Çehre, kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Ağzınız tatlansın” diyerek, pasta ikram etti.



Reyting kaygısı nedeniyle son dönemde gelen dizi tekliflerini geri çeviren usta sanatçı, bir iki dizi hariç ekrandaki dizileri beğenmediğini söyledi.



Yeğenleri için çikolata ve şekerleme aldığını belirten Çehre, "Çikolatayı severim. Bu aralar kilo da aldım. Yediğime dikkat etmiyorum. Üç kilo fazlam var. Yarın diyete başlayacağım. bugün de gönlümce yiyeyim” dedi.



“Parayla pek işim yok. Hiçbir şey yok, mütevazı hayatım var” diyen oyuncu, "Elimizdeki evler gitmesin de. Genç olsak malikane de alırdık. Kazanç iyi şimdi, bizim dönemimizde para kazanamıyorduk" ifadelerini kullandı.

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