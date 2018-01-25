SHOW TV'de bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek olan ve büyük heyecanla beklenen Yuvamdaki Düşman'da usta oyuncu Nebahat Çehre de yer alacak. Olcay karakterini canlandıracak olan Nebahat Çehre, internet üzerinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Nebahat Çehre kimdir, kaç yaşında? Yuvamdaki Düşman Olcay kimdir? İşte detaylar.

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

Hilal Nebahat Çehre, 15 Mart 1944 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi. Henüz 5 yaşındayken ailesi İstanbul'a göç etmiştir ve Nebahat Çehre 15 yaşındayken "Türkiye Güzeli" seçilmiştir.

Fotomodellik ve mankenlik yaptığı sıralarda gelen teklif üzerine 1961 yapımlı Yaban Gülüm filmi ile ilk defa sinema deneyimi yaşamış ve beyaz perdede rol almıştır. 1964 yılında Yılmaz Güney ile tanıştı ve Kamalı Zeybek filminde rol aldı.

30 Ocak 1967 tarihinde Yılmaz Güney ile evlenen Nebahat Çehre, bir süre boyunca sinemadan uzak kalmıştır ve 70'li yıllarda sahneye çıkarak şarkı söylemiştir. 1968 yılında Yılmaz Güney ile evlilikleri sona ermiştir ve Çehre, ikinci evliliğinin ardından sahne hayatına ara vermiştir.

İkinci eşinden de ayrıldıktan sonra televizyon dizilerinde rol alan Nebahat Çehre, 18. Altın Koza Film Festivali'nde Onur Ödülü kazanmıştır.

Nebahat Çehre, Haziran Gecesi, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol almış ve büyük beğeni toplamıştır.

Usta oyuncu Nebahat Çehre, Show TV'de bu akşam başlayan Yuvamdaki Düşman dizisinde "Olcay" karakterini canlandıracak.

Nebahat Çehre

Nebahat Çehre kimdir?

Yuvamdaki Düşman

Yuvamdaki Düşman Olcay

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER