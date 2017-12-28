Cadde’nin haberine göre, cipinden inmeden direksiyon başında simit alan Nebahat Çehre, giydiği kürk ile dikkatleri üzerine çekti.



Simidini aldıktan sonra yoluna devam usta sanatçının üzerindeki kürkün orijinal mi, yoksa imitasyon mu olduğu merak konusu oldu.

Nebahat Çehre