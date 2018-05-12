Nec Nijmegen - Emmen sahaya çıkıyor

Nec Nijmegen ve Emmen, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Hollanda Eerste Divisie Play Off 2.Tur maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 15:30. Ev sahibi Nec Nijmegen, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Emmen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 421. İddaa'da Nec Nijmegen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Emmen kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Nec Nijmegen önceki hafta Dordrecht mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Emmen ise Jong Utrecht karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.