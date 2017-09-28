ÖZEL RÖPORTAJLAR
Necati Şaşmaz: Polat Alemdar’la gurur duyuyorum
28 Eylül 2017 Perşembe, 01:24:05 | Güncelleme: 01:32:35
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Necati Şaşmaz’ın Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak’la kamera karşısına geçtiği ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ın galası önceki akşam yapıldı. Film ekibi geceye tam kadro katılırken Şaşmaz, ilk röportajını HT Magazin’den Mehmet Çalışkan'a verdi.
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Necati Şaşmaz... Halkın bildiği isimle ‘Polat Alemdar.’
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O ‘Polat Alemdar’ bu kez 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir sınır bölgemizin korunması adına iç ve dış düşmanlara karşı amansız bir mücadele veriyor. ‘Kurtlar Vadisi Vatan’...
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- Sizce 15 Temmuz’da yaşananlar beyazperdeye neden çok fazla aktarılmadı?
248 şehidimizin her birinin hikâyesi anlatılmaya, film haline getirilmeye fazlasıyla değerdir. Bugün değilse de yarın yapılacaktır. Görüyoruz Amerika Vietnam Savaşı ile ilgili yüzlerce film yaptı. Beyazperdeye yansıtmadıkları hikâye kalmadı. Vatandaşlarımızın ölümü göze alarak destansı bir şekilde demokrasinin korunması için verdiği mücadele sadece filmlere değil romanlara da konu olmalı.
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Benim bildiğim o gece şehit düşen kahramanlarımızın yüzde 80’inden fazlasının ‘Kurtlar Vadisi’ müdavimi olduğu. Bir ajans böyle bir araştırma yapmıştı. Biz dizilerimizde, filmlerimizde vatan dedik, bayrak dedik, millet dedik, devlet dedik.
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O gece kendisini tankların paletlerinin önüne atanlarla, kurşunlara karşı yürüyenlerle aynı noktada birleştiğimizi gördük. Bu nedenle de yanlış bir iş yapmadığımı, doğru bir iş yaptığımı görmüş olmanın verdiği şevkle işime aynı şekilde devam edeceğim.
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- 15 Temmuz ile ilgili hikâyelere devam edecek misiniz?
Birkaç film daha çıkabilir. Marmaris, İstanbul, Ankara, İncirlik... Bu büyüklükte birkaç film daha yapılabileceğini düşünüyorum. Başka filmler çekilip çekilmeyeceği izleyicimizin talebine göre belli olacak.
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‘GÜNDEMİ SIKI TAKİP EDERİM’
- Yapımlarınızda işlediğiniz konuların daha sonra gerçek olduğunu gördük. Öngörünüzün sırrı nedir?
Çok araştırmakla, gündemi sıkı bir şekilde takip etmekle ilgili. Sadece denklemdeki x ve y’leri doğru oturtunca formüller ortaya çıkıyor. Bir şeyleri görebiliyorsunuz. Sonuçta tarih tekerrürden ibarettir, geçmişteki olayları tekrar yaşıyoruz.
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Hikâye edindiğimiz birçok konu daha önce yaşanmadı mı?
Geçmişte bir olay yaşandıktan sonraki süreçte neler olduğunu biliyoruz. Geçmişte yaşanan o olayın bir benzerini yaşadıktan sonraki süreçte neler olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu arada yapımlarımızda işlediğimiz bazı olayların sonradan gerçek hayatta da yaşanması bazen tesadüfidir.
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- Hiç parti kurmayı veya aktif siyasete girmeyi düşündünüz mü?
Siyasete giren bir sanatçının halk nezdinde olumlu bir yanı kaldığını sanmıyorum. Çünkü halkın geneli tarafından benimsenirken, sevilirken siyasete girdiğiniz zaman ‘Ben buralıyım’ demiş oluyorsunuz. Üyesi olduğunuz partiyi benimseyen var benimsemeyen var. Hal öyle olunca beni sevenleri, benimseyenleri istemli olarak ayrıştırmış olurum.
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Ülkeme hizmet etmek için ille de siyasete girmem gerekmez. Ben vatan, millet, devlet ve bayrak dendiği zaman orada hep varım. Parti kurarak milli değerlerimizde buluşabileceğim birçok insanı kendimden uzaklaştırabilirim. Ülkeme kendi branşımda daha çok hizmet edebileceğimi düşünüyorum.
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- Filminiz yurtdışında da gösterime girecek mi?
Yurtdışında 140’tan fazla salonla anlaşma yapıldı. Bu kadar çok sayıda salonda gösterime girmenin bir rekor olduğu söylindi. Yabancı ülkelerde ‘Kurtlar Vadisi Filistin’de izleyicinin yaş sınırını çok yüksek tutmuşlardı. ‘Kurtlar Vadisi Vatan’da böyle bir durum olmadı.
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- Almanya’da da gösterime girecek mi? Bir yasak gelmedi değil mi?
‘Kurtlar Vadisi Filistin’de Almanya ve bazı ülkeler anlamsız bir düşünceyle ırkçı bir film olduğunu öne sürüp haksız yere gösterime yasak getirmişti. ‘Kurtlar Vadisi Vatan’a bir yasak getirilmedi. Köln ve Berlin’de gala yapacağız.
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‘KARAKTERİMİN GÖLGESİNDE KALMAKTAN RAHATSIZ DEĞİLİM’
- Necati Şaşmaz’ın şöhretinin ‘Polat Alemdar’ın şöhretinin gölgesinde kalmasından rahatsız oluyor musunuz?
Hayır, canlandırdığım karakterin geniş kitlelerce sevilmesinden, kabul görmesinden dolayı gururluyum. Teveccüh gösteriyorlar, milletim seviyor sağ olsunlar. Kendilerinden ayrı görmüyorlar. ‘Polat Alemdar’ da Necati Şaşmaz da o sevgiye layık olmak için elinden ne geliyorsa yapıyor.
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- Marka haline getirdiğiniz ‘Polat Alemdar’ı neden ticarete kanalize etmiyorsunuz?
Ticari ürünleri çıkarıp satışını ben yapamam. Aracı kurumlar belli ölçüde marka olan karakteri ticarete kanalize etti. Örneğin ‘Polat Alemdar’ yüzüğü çıkarıldı. Ne var ki ürünlerin alıcıya ulaşması konusunda çok üst düzey başarı elde edemediler. Tekrar denenebilir mi? Olabilir ama herkesin ulaşabileceği bir ürün düşünmek gerekir. Örneğin kitap çıkarabiliriz.
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- Pek meşakkatli süreçlerden sonra oluşturulan marka nasıl korunur, siz bu konuda ne yapıyorsunuz?
Filmin veya dizinin içinde ‘Polat Alemdar’ı bozucu hareketler yapmamamız gerekiyor. Oyunculuğa ‘Kurtlar Vadisi ile başladığım izleyici beni sadece ‘Polat Alemdar’ olarak gördü. Bunu bozmamak için ben de elimden geldiğince çabaladım. Güzel davranışlarda bulunmuşuz ki izleyicilerimiz rahatsız değil ve başlangıçtan bu yana aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen sevmeye devam ediyorlar.
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‘BIRAK BU İŞLERİ DEVLET SU İŞLERİ’
- Diyelim ki Necati Şaşmaz değil de onun bir hayranısınız. Kendisine ne söylemek istersiniz?
Çok zor bir soru. Sanıyorum ‘Ya bırak bu işleri devlet su işleri. Al hanımını, al çocuğunu dünyayı gez, keyfine bak. Fazla yorma kendini’ derdim. Kendimi de ailemi de biraz ihmal ediyorum ama anlatılması gerekenleri anlattığım için işimi de çok seviyorum. Anlatabileceklerimi anlatmam gerektiğinin bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.
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- İlerleyen yıllar size elzem olarak ne öğretti?
Karar verme mekanizmasının çabuk yürümesi gerektiğini öğretti. İş hayatında da özel hayatımda da en önemli unsurun karar mekanizmasının hızlı işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Hayal etmek için bile bir karar vermek gerekir. Çünkü her şey önce bir hayalle başlar.
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- Hayallerinizi ne ölçüde gerçekleştirebildiniz? Gerçekleştiremediğiniz, peşinde koştuğunuz bir hayaliniz var mı?
Çok fazla projem var aklımda birikimimde bunları yapmaya ömrüm yetmez. Amerikalılar şöyle der: “Tanrı’yı güldürmek istiyorsanız hayal kurun.” Yaptığım işlerle faydalı bir insan olmayı hayal ettim. O hayalimin gerçeğe dönüşmesi beni mutlu ediyor ve hep daha faydalı olmayı hayal ediyorum. Bütün çabam bu yönde. Güzel bir söz vardır; ‘Hayallerimin çoğunu gerçekleştiremeyebilirim. Peki hayal kurmaktan beni kim alıkoyacak?’ Dediğim gibi her şey bir hayalle başlar.
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‘BİZDEN SONRAKİLER İÇİN YOL AÇTIK’
- Yabancı yapımcılarla ortak yapımlara yöneldiğinizi duydum, doğru mu?
Uluslararası iş yapmak, işi anlaşma noktasına getirmek kolay değil. Meşakkatli bir süreçten geçmek gerekir. Şimdi güzel noktalara geldik. Bollywood ile ortak yapımlara imza atacağız.
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- Teklif Bollywood’dan mı geldi?
Evet, onlardan geldi. Aynı zamanda Güney Kore ve Çin’den de teklif geldi. Birlikte çekeceğimiz filmler üzerine çalışıyoruz. Cannes Film Festivali’ne gittiğimizde Meksikalı ve Arjantinli yapımcılar da ortak proje üretme teklifinde bulundu. Onlarla da görüşüyoruz.
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Sektörde bu anlamda biz bir önceliğe imza attık. Bizden sonrakiler açılan yoldan gideceği için işleri daha kolay olacak. Herkes kazansın istiyorum. Çünkü bizim sektörde birinin kazanması hepimizin kazanması demektir.
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