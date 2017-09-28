ÖZEL RÖPORTAJLAR

Necati Şaşmaz: Polat Alemdar’la gurur duyuyorum

28 Eylül 2017 Perşembe, 01:24:05

  • 1 Necati Şaşmaz: Polat Alemdar’la gurur duyuyorum
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    Necati Şaşmaz’ın Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu ve Erhan Ufak’la kamera karşısına geçtiği ‘Kurtlar Vadisi Vatan’ın galası önceki akşam yapıldı. Film ekibi geceye tam kadro katılırken Şaşmaz, ilk röportajını HT Magazin’den Mehmet Çalışkan'a verdi.

  • 2 Necati Şaşmaz: Polat Alemdar’la gurur duyuyorum
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    Necati Şaşmaz... Halkın bildiği isimle ‘Polat Alemdar.’ 

  • 3 Necati Şaşmaz: Polat Alemdar’la gurur duyuyorum
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    O ‘Polat Alemdar’ bu kez 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bir sınır bölgemizin korunması adına iç ve dış düşmanlara karşı amansız bir mücadele veriyor.  ‘Kurtlar Vadisi Vatan’... 

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  • 4 Necati Şaşmaz: Polat Alemdar’la gurur duyuyorum
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    - Sizce 15 Temmuz’da yaşananlar beyazperdeye neden çok fazla aktarılmadı?

    248 şehidimizin her birinin hikâyesi anlatılmaya, film haline getirilmeye fazlasıyla değerdir. Bugün değilse de yarın yapılacaktır. Görüyoruz Amerika Vietnam Savaşı ile ilgili yüzlerce film yaptı. Beyazperdeye yansıtmadıkları hikâye kalmadı. Vatandaşlarımızın ölümü göze alarak destansı bir şekilde demokrasinin korunması için verdiği mücadele sadece filmlere değil romanlara da konu olmalı. 

  • 5 Necati Şaşmaz: Polat Alemdar’la gurur duyuyorum
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    Benim bildiğim o gece şehit düşen kahramanlarımızın yüzde 80’inden fazlasının ‘Kurtlar Vadisi’ müdavimi olduğu. Bir ajans böyle bir araştırma yapmıştı. Biz dizilerimizde, filmlerimizde vatan dedik, bayrak dedik, millet dedik, devlet dedik. 

     

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