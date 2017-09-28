Necati Şaşmaz: Polat Alemdar’la gurur duyuyorum

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‘BIRAK BU İŞLERİ DEVLET SU İŞLERİ’

- Diyelim ki Necati Şaşmaz değil de onun bir hayranısınız. Kendisine ne söylemek istersiniz?

Çok zor bir soru. Sanıyorum ‘Ya bırak bu işleri devlet su işleri. Al hanımını, al çocuğunu dünyayı gez, keyfine bak. Fazla yorma kendini’ derdim. Kendimi de ailemi de biraz ihmal ediyorum ama anlatılması gerekenleri anlattığım için işimi de çok seviyorum. Anlatabileceklerimi anlatmam gerektiğinin bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.