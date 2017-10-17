Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Necdet Budak'ı atadı. Peki, Necdet Budak kimdir? İşte Ege Üniversitesi yeni Rektörü Necdet Budak hakkında merak edilenler...

NECDET BUDAK KİMDİR?

Necdet Budak, 1964 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden mezun olan Budak, aynı fakültede yüksek lisans yaptı. Daha sonra ABD Nebraska Üniversitesi'nde Tarla Bitkileri Bilim Dalında doktorasını tamamladı.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyeliği ve Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini yapan Budak, Hollanda'da Tohum Bilimi ve Teknolojisi alanında çalışmalar yapmıştır.

TBMM 22. ve 23. Dönem Edire Milletvekilliği yapmıştır.