Afrin harekatına destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sınır karakollarında görev yapan Mehmetçikler’i ziyaret eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve futbolcular Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup, askerlerimizden büyük ilgi gördü. Gazete Habertürk'ün haberine göre, siyah-beyazlı futbolcuların etrafını saran Beşiktaşlı askerler “Bu sezon da şampiyon olacak mıyız?” sorusunu yöneltti. Tolga ve Necip’in ise kaptanı kastederek “Merak etmeyin. O iş Oğuzhan’da” yanıtını verdiği öğrenildi. Öte yandan Beşiktaşlı 3 yıldızın, Galatasaray-Trabzon maçını da takip ettikleri ve mücadele bittikten sonra “Biz işimize bakalım. İpler bizim elimizde” yorumunu yaptıkları öğrenildi. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ayrıca kendileriyle yakından ilgilenen Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız’a teşekkür etti.

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