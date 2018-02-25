Cihannüma Derneği ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından Erbakan'ın ölümünün 7. yılı nedeniyle anma etkinliği düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde ilk olarak Zeytinburnu Merkez Efendi Camisi'nde sabah namazı kılındı.

AA'nın aktardığına göre, namazın arından grup, Erbakan'ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur’an-ı Kerim okudu, dua etti.

Duanın ardından anma etkinliğine katılanlara çorba ikram edildi.

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