Gamze Karaman ile eşi Nedim Keçeli oğullarına kavuşmak için gün sayıyor

2003 Miss Model of Türkiye Güzeli Gamze Karaman, geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle işadamı Nedim Keçeli ile nikah masasına oturmuştu. Oğluna kavuşmak için gün sayan Gamze Karaman, 5 Mayıs'ta minik Yaman için baby shower partisi organize etti