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BİR ARAYA GELECEKLERİNİ ÜMİT EDİYOR

Hâlâ oğlu ile çok sevdiği gelin adayı Aslı Enver’in bir araya geleceğini, güzel günlerin yeniden başlayacağını ümit ediyor. Kayınvalide Nedret Boz oğlu Murat Boz’un aksine Aslı Enver’i Instagram’dan takip ediyor.