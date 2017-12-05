Nef sektörün en çok satış yapan firması oldu

Gayrimenkul sektörüne yön veren şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan ve Real Estate Stars - Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri ödüllerinin sahipleri belli oldu. Nef, Real Estate Stars’da Türkiye’nin en çok satış yapan şirketi olarak birincilik ödülü aldı.

Real Estate Stars’ı değerlendiren Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, şunları söyledi:

"2017’nin son zamanlarını yaşadığımız şu günlerde, gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki Türkiye’de gayrimenkul sektörü her yıl hızla gelişerek büyüyor ve yeni rekorlara imza atıyor. Nef olarak biz de, her projemizi daha iyi olması için ince ince düşünerek planlıyor ve hayata geçiriyoruz.

2014 yılından bu yana sektörün en hızlı ve en çok satış yapan şirketiyiz. Biz Nef olarak, 5 yılda Türkiye’de sektör lideri olduk. Şimdi de 5 yılda, yurtdışında lider gayrimenkul firması olmak için strateji planımız hazır durumda. 10 yıl içinde ABD ve Avrupa’nın 10 metropolünde yer almayı hedefliyoruz. Real Estate Stars ödüllerindeki başarılı performansımız, attığımız adımların doğru yönde olduğunu gösteriyor."

Nef, kurulduğu 2010 yılından bu yana hayata geçirdiği 28. proje olan Nef Çamlıtepe’deki 497 dairenin 2 günde satışını tamamlayarak rekor bir satışa imza atmıştı.

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