Nefes Kredisi, geçen haftasonu Başbakan Binali Yıldırım tarafından KOBİ'lere müjdelendi. Nefes Kredisi'nde düşük faiz ve uygun ödeme koşullarıyla KOBİ'lere nefes aldırmak planlanıyor. İşte Nefes Kredisi'nin detayları ve başvuru yöntemi.

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve Denizbank’ın işbirliği ile hayata geçirilen, KOBİ’lerin aylık 0,99 faiz/kâr payı, 6 ay geri ödemesiz 18 ay vade ile 200 bin liraya kadar kullanmalarını sağlayacak olan krediye ‘Nefes Kredisi’ deniliyor.

NEFES KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Başbakan Yıldırım'ın haftasonu açıkladığı Nefes Kredisi'ne başvurular haftabaşı itibariyle başladı. KOBİ'ler, TOBB Nefes Kredisi’ni kullanmak için önce oda merkezi, temsilciliklerinden ‘TOBB Nefes Kredisi Başvurusu içindir’ ibareli Faaliyet Belgesi alacak.

Ardından Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım şubelerine müracaat ederek, uygunluğu değerlendirildikten sonra ticari kredi kullanabilecek. Bankalar, 51 TL’nin üzerinde masraf almayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Öztürk Oran, Nefes Kredisi’nin devlet, finans sektörü ve iş dünyası iş birliğinin örnek projelerinden birini oluşturduğunu belirtti.

Oran, "Kredi gerek tutarı gerek faiz/kâr payı itibarıyla gerçek bir nefes kredisidir. Ümit ediyorum ki üyelerimize çok büyük katkı sağlayacak ve KOBİ’lere rahat bir nefes aldıracak." ifadelerini kullandı.

NEFES KREDİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Projede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bünyesindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını Ziraat Bankası ve Denizbank’a yatırarak, üyesi olan KOBİ’lere %9,90 yıllık faiz oranı ve 12 ay vadeyle bu bankalardan kredi kullanmalarına imkân sağlıyor. Ayrıca teminat yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayan KOBİ’lerin imdadına da 25 yıldır olduğu gibi yine Kredi Garanti Fonu koşuyor.

Proje kapsamında kredi hacminin ilk aşamada 5 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Krediler, Kredi Garanti Fonu’nun vereceği %85 oranında Hazine garantili kefalet ile kullandırılacağı için bankaların da risk primi düşmüş oluyor.

İki ayda 70 bin KOBİ’nin ‘Nefes Kredisi’ kullanması bekleniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu proje için 500 milyon TL’lik mevduatı Denizbank ve Ziraatbank’a aktararak KOBİ’lerin bu miktarın 10 katı oranında yani 5 milyar TL kredi kullanmalarına imkân sağlıyor.

KOBİ’ler, faaliyetlerini sürdürdükleri illere göre maksimum 50 bin, 100 bin ve 150 bin TL kredi kullanabilecek ve bu krediyi aylık eşit taksitlerle 12 ayda geri ödeyecekler.

Gelecek vaad eden işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla kurulan Kredi Garanti Fonu ise bu proje kapsamında KOBİ’lere %85 oranında Hazine garantili kefalet sağlıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 25 bin KOBİ’ye 14 milyar TL tutarında kredi kullandıran ve 2015 sonu toplam kredileri 2,4 milyar TL iken Kasım ayı sonu itibariyle %112’lik bir artış sağlayarak 5,1 milyar TL büyüklüğe ulaşan KGF; geçtiğimiz günlerde çıkan Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan 20 milyar TL’lik kaynağın 4,25 milyar TL’sini yani %22’sini bu projeye aktarıyor. Ayrıca kullanılan Portföy Garanti Sistemi ile kefalet talepleri 2 işgünü içinde sonuçlandırılıyor.

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