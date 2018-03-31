Nefes kredisi internette en çok aranan konular arasına girdi. Başbakan Yıldırım Nefes kredisi için açıklamalarda bulundu. İşte Nefes kredisi hakkında tüm detaylar...

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu, Ziraat Bankası ve Denizbank’ın işbirliği ile hayata geçirilen, KOBİ’lerin düşük faizli kredi kullanmalarını sağlayacak olan krediye ‘Nefes Kredisi’ deniliyor.

NEFES KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Projede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bünyesindeki ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının mevduatlarını Ziraat Bankası ve Denizbank’a yatırarak, üyesi olan KOBİ’lere %9,90 yıllık faiz oranı ve 12 ay vadeyle bu bankalardan kredi kullanmalarına imkân sağlıyor. Ayrıca teminat yetersizliği nedeniyle kredi kullanamayan KOBİ’lerin imdadına da 25 yıldır olduğu gibi yine Kredi Garanti Fonu koşuyor.

Proje kapsamında kredi hacminin ilk aşamada 5 milyar TL’ye çıkması bekleniyor. Krediler, Kredi Garanti Fonu’nun vereceği %85 oranında Hazine garantili kefalet ile kullandırılacağı için bankaların da risk primi düşmüş oluyor.

İki ayda 70 bin KOBİ’nin ‘Nefes Kredisi’ kullanması bekleniyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, bu proje için 500 milyon TL’lik mevduatı Denizbank ve Ziraatbank’a aktararak KOBİ’lerin bu miktarın 10 katı oranında yani 5 milyar TL kredi kullanmalarına imkân sağlıyor.

KOBİ’ler, faaliyetlerini sürdürdükleri illere göre maksimum 50 bin, 100 bin ve 150 bin TL kredi kullanabilecek ve bu krediyi aylık eşit taksitlerle 12 ayda geri ödeyecekler.

Gelecek vaad eden işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Türkiye’nin büyüme ve kalkınmasına stratejik destek sağlamak misyonuyla kurulan Kredi Garanti Fonu ise bu proje kapsamında KOBİ’lere %85 oranında Hazine garantili kefalet sağlıyor.

Bugüne kadar yaklaşık 25 bin KOBİ’ye 14 milyar TL tutarında kredi kullandıran ve 2015 sonu toplam kredileri 2,4 milyar TL iken Kasım ayı sonu itibariyle %112’lik bir artış sağlayarak 5,1 milyar TL büyüklüğe ulaşan KGF; geçtiğimiz günlerde çıkan Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine Müsteşarlığı’ndan sağlanan 20 milyar TL’lik kaynağın 4,25 milyar TL’sini yani %22’sini bu projeye aktarıyor. Ayrıca kullanılan Portföy Garanti Sistemi ile kefalet talepleri 2 işgünü içinde sonuçlandırılıyor.

BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN NEFES KREDİSİ AÇIKLAMASI

Yıldırım, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için ne yapılsa az kalacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl başlattığımız Nefes Kredisi ile reel sektörün çatı kuruluşu odalar, borsalar ve finans sektörünün belli başlı temsilcileri, bankalar bir araya geldi. Bu birliktelikten KOBİ'lerimiz hak ettikleri krediye ulaşma imkanı buldu. Bir yandan da bu adım bir kaynağa ulaşma projesi değil aynı zamanda faizin düşürülme politikasına da ciddi katkı sağlıyor. Reel faiz ne civarda, 15-20 arasında işine göre değişiyor. Bu 11,88, yani 12 bile değil. Aylık 0,99. Bu bir başlangıç, yani özel şartlarda verilen kredi ile bankalarımız odalar, borsalar diyor ki 'Biz faizlerin yükselmesini istemiyoruz. Eğer buna katkı sağlanacaksa biz öncülük ediyoruz ,diğerleri de bizi takip etsin.' Olay budur.

Şimdi bu nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlanmış. Ben tabi bu notlara yeni bakma fırsatım oldu. Fakat bir sürü laf söyledik KOBİ'ler istihdamın çoğunu, üretimin çoğunu, ihracatın çoğunu alıyor, kredilerden de çok az alıyor dedikten sonra 5 milyar olur mu Hüseyin Bey. Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7,5 milyara çıkarıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Kafamdan yapmıyorum, sordum danıştım arkadaşlar 'olur' dediler. Onun üzerine burada açıklıyorum. Ve vade 12 ay krediyi gidip alacaksınız, 'bir ay sonra taksiti öde' diyorlar. Böyle bir şey olur mu? Bunun bir hazırlığı var onun için de 6 ay ödemesiz 1,5 yıla çıkardık. Faizi ödeyeceksiniz ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak."

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