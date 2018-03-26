M.Başakşehir maçında elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen Alvaro Negredo takımla yavaş yavaş çalışmalara başlarken, yüzüne takılan maskeye de alışmaya çalışıyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre, henüz toplara vurmayan İspanyol golcünün kesin durumu topla yapılacak idmanda belli olacak. Negredo’nun Alanyaspor maçına yetiştirilme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

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