Negredo, Beşiktaş Manisaspor maçı sonrası konuştu

Negredo, Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisaspor'a karşı alınan 9-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Kazanmaları gereken bir karşılaşmaya çıktıklarını söyleyen Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, "Bu maçta daha fazla, oynamayan oyuncular forma giydi ve takım olarak rotasyona gittik. 2. maç için avantaj kovalıyorduk ve bugün de büyük bir avantaj yakaladık diyebiliriz. Bugün rotasyona gittik. Oynamayan isimler için önemli bir maçtı. Her gün daha sıkı çalışıp daha iyiye gidip daha fazla süre almayı hedefliyorum" dedi.



Ligde oynanacak Galatasaray karşılaşmasına da değinen yıldız futbolcu, "Galatasaray karşılaşması çok zor ve çok önemli bir maç. Evimizde oynayacak olmamız bizim için çok büyük avantaj. Taraftarımız bize çok şey katıyor. Onlarla birlikte her zaman daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alıyoruz, bunları lige daha yansıtamadık. Ligde de belli biz çizgi yakalayıp bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Manisaspor kalecisi Emrullah'la maç sonunda yaptığı konuşma sorulan Negredo, "Tabii ki bu tarz farklar kaleciler için çok zor. Orada fazla konuşamadık ve içeriye girmek istedi. Ben de başını kaldırıp daha iyi maçlar için devam edip konsantre olmasını söyledim" diyerek sözlerini tamamladı.

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