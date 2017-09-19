Negredo'dan çıkık parmakla galibiyet üçlüsü!

Beşiktaş-Konyaspor maçının son bölümünde şans bulan yeni transfer Negredo talihsiz bir sakatlık yaşadı. Bir pozisyon sonrası işaret parmağı çıkan İspanyol oyuncuya anında müdahale yapıldı. Çıkan parmağı yerine oturtulan ve atel takılan Negredo bu şekilde maça devam attı. Öte yandan karşılaşma sonunda galibiyet üçlüsünü taraftarın isteği üzerine Negredo çektirdi.

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