Alvaro Negredo... O da Aboubakar gibi geç açıldı, tam açıldı... Goller atıyor ancak en çok da attırdığı gollerle adından bahsettiriyor...

Dün yine ikinci yarıda oyuna dahil oldu İspanyol oyuncu, ancak maçı adeta tek başına aldı götürdü... 71’de ilk golü hazırlayan

ve sonunda asistini yapan isim oldu, Babel’e “Al da at” dedi. 78’de yine sahnede Babel ile birlikte o vardı.

Hollandalı yıldızın başlattığı verkaçta topu yine takım arkadaşının önüne bırakan Negredo böylece iki asist yaparak ligde 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisni hatırlattı... Matador geçen hafta oynanan maçta sonradan dahil olup yaptığı iki asistle galibiyette yine başrol oynamayı başarmıştı...

22 GOLE DİREKT KATKI

Alvaro Negredo dünkü asistleriyle de istatistikleri altüst etti... Beşiktaş forması giydiği son 3 maçta bir gol ve 3 asistle 4 gole katkıda bulunan Matador, toplamda ise 13 gol ve 9 asistle 22 gole direkt katkı yaptı.

Bununla da yetinmeyen İspanyol golcü, bu sezon Süper Lig’de en az 500 dakika sahada kalan oyuncular arasında, Bafetimbi Gomis’in ardından (her 65,8 dakikada bir), dakika başına gol katkısı en yüksek olan ikinci futbolcu (her 80,2 dakikada bir) oldu.

BİTİRİM İKİLİDEN MÜTHİŞ BAŞARI

Alvaro Negredo yaptığı iki asist, Babel ise attığı 2 golle Trabzonspor’u yıkan isimler olurken önemli bir istatistiğe de imza attılar...

Deplasman maçlarında takımlarının yükünü çeken iki isim attıkları ve yaptıkları asist bakımından sayılarını 10’a çıkarttılar ve Beşiktaş forması ile bu sezon resmi maçlarda dış sahada en fazla gole katkı yapan iki isim oldular.