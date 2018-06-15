Mali açıdan sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş’ta gözler elden çıkarılacak oyunculara çevrilirken listenin en başında yer alan Alvaro Negredo için seferberlik ilan edildi.

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Sezon başında 2 milyon 500 bin Euro’ya Valencia’dan transfer edilen ve yıllık da yaklaşık 4,5 milyon Euro kazanan İspanyol forvet için başkan Fikret Orman’ın bizzat kendisinin takım arama kararı verdiği öğrenildi.

Bu doğrultuda İspanya’ya çıkarma yapan Orman’ın burada bazı menajerler ve kulüp yetkilileri ile bir araya geleceği kaydedildi. Negredo’nun da futbol hayatına ülkesinde devam etme isteği nedeniyle bazı La Liga ekiplerinin temsilcileri ile masaya oturacak olan Fikret Orman, istediği teklifi alması halinde transfer için düğmeye basacak.

BAŞKANIN İNANCI TAM



Başkan Fikret Orman, İspanya’da aradığını bulamazsa dümeni önce İngiltere’ye kıracak. Burada da iyi ilişkiler içinde olduğu bazı kulüp yöneticilerine Negredo’yu önerecek olan Siyah-Beyazlı kulübün başkanının son durağı ise Almanya olacak.

En kötü ihtimalle İspanyol golcünün maliyetinden kurtulmanın planlarını yapan Orman’ın, bu Avrupa turundan bir hayli umutlu olduğu ve Alvaro Negredo’yu elden çıkaracağını düşündüğü öğrenildi.

RAFAEL TAMAM MANUEL BİTİYOR!

Fransız L’Equipe gazetesi Beşiktaş’ın sağ bek için düşündüğü Rafael transferini sayfalarına taşıdı. Haberde; sözlü anlaşmanın sağlandığı ve imzaların atılması için pürüz kalmadığının altını çizdi.

Öte yandan Manuel Fernandes bilmecesi de çözülüyor. Başkan Fikret Orman’ın “Gelmeyi çok istiyor” açıklmasının ardından gözlerin çevrildiği Portekizli yıldızın, Rus ekibiyle sözleşme yenilemediği ve Beşiktaş’la anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.