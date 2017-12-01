Negredo: "Vodafone Park heyecan verici"

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, siyah-beyazlı kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de birçok insanın kendisine ilgi gösterdiğini aktaran Negredo, "Türk insanı futbola aşkla bağlı, bir tutkuyla bağlı. Biz de ailemizle birlikte sokağa çıktığımızda insanlar bizimle fotoğraf çekilmek istiyor. Ailemizden o anda ayrılıp onları tek başına bırakmak durumda kalıyoruz ama aynı zamanda tanınmak güzel de bir şey, insanların ilgisi hoş bir şey" şeklinde konuştu.
"MATADOR ESPRİLİ LAKAP OLDU"
İspanyol oyuncu, siyah-beyazlılara transfer olmasıyla matador kıyafetiyle fotoğraflarının çekilmeye başlandığını aktararak, lakabın esprili olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:
"Gelir gelmez Matador kıyafetiyle fotoğraflarım çekilmeye başlandı. Esprili bir lakap oldu, öyle de kaldı. Hoşuma gidiyor."
"VODAFONE PARK HEYECAN VERİCİ"
Negredo, siyah-beyazlı taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları aktardı:
"Beşiktaş taraftarına bizi iyi günde de, kötü günde de destekledikleri için teşekkür ediyorum. Desteklerini karşılıksız çıkarmamak ve onları mutlu edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Çok farklı statlarda oynuyoruz tabii ki. Vodafone Park'ta da ambiyans gerçekten heyecanlandırıcı. O an takımınız için çalışmanız lazım, işinizi ortaya koymanız lazım. Bir taraftan da bir sürü ses ve gürültü, harika taraftarımız bizleri heyecanlandırıyor."
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