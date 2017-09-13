Nehrin yüzeyi Myanmar'dan kaçmaya çalışanların cesetleriyle doldu

Vecid, Kutupalong Mülteci Kampı ziyaretinde yaptığı konuşmada, Myanmar'ın insan haklarını ihlal ettiğini belirterek, yaşanan işkence ve zulüm nedeniyle son derece mutsuz olduklarını dile getirdi.
Masum insanların haklarının ellerinden alındığına dikkati çeken Vecid, "Bu işkencenin sebebi nedir? Onlar, Myanmar'ın insanları. Milyonlarca insan evlerini kaybetti. Orada hala panik var ve hala birçok ayrıntı ortaya çıkmadı. Naf Nehri'nin yüzeyi erkek, kadın ve çocuk cesetleriyle doldu. Bu tamamen insanlık dışı bir eylemdir. Bu tür hareketler büyük ihlallerdir." diye konuştu.
"Gerçek suçlular kimlerse, bulunmalı. Masumlara işkencenin durması için iş birliği gerekiyorsa buna hazırız. Terörist faaliyetleri asla kabul etmiyoruz. Arakanlıları geri alması için Myanmar'a uluslararası alanda baskı yapılmalı. Temsilciler, sınır muhafızları ve askerler birlikte hareket etmeli. Arakanlılara yardım etmek isteyenlerin idarenin iznini alması gerekiyor. Bu krizi kimse fırsata çevirmeye çalışmasın." dedi.
Bangladeş Başbakanı Vecid, daha sonra kampta birçok yeri gezerek Arakanlı mültecilerle sohbet etti. Çocuk ve kadınlarla özel olarak ilgilenen Vecid'in karşılaştığı manzaradan büyük üzüntü duyduğu görüldü.
- Hasina Vecid
- bangladeş
- Myanmar
- Naf Nehri
- Arakan
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Misafir 28 dakika önceBu işlerin de hesabı bir gün sorulur Allah büyüktür00
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Misafir 28 dakika önceBu işlerin de hesabı bir gün sorulur Allah büyüktür00
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Misafir 28 dakika önceAllah intikam alanların en hayırlısıdır..00