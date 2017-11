Rock tarihinin efsanevi ismi Neil Young, yeni teklisi Already Great’i müzikseverlere sundu. Already Great, Aralık 2017’de piyasaya sürülecek olan The Visitor adlı albümden önce paylaşıldı. Şarkı, sözlerine bakıldığında tariz sanatının en incelikli örneklerinden biri olarak görünüyor.

Neil Young’ın daha önceki şarkılarında da açık politik eleştirilerin yer aldığı biliniyor. Let's Impreach the President (Cumhurbaşkanını Suçlayalım) başlıklı şarkısı, George W. Bush'a karşı tepki niteliğindeydi. Şarkı Bush'un ülkeyi savaşa götürmek için yalan söylediğini anlatıyordu.

Neil Young, Barack Obama'yı da bir şarkısına taşımıştı. "Lookin' for a Leader" (Bir Lider Arıyorum) adlı şarkıda "Belki o kişi Obama'dır. Ama o fazla genç olduğunu düşünüyor" sözleri yer alıyordu. Daha sonra Barack Obama’nın hükümetini, seçim kampanyası sırasında çevre politikalarıyla ilgili verilen sözleri yerine getirmediği için de eleştirmişti.

Young, daha önce Kanada Hükümeti’ni de iklim değişikliğinin çevresel etkileri ile ilgili sonuçları göz ardı etmekle suçlamıştı. Kanada eski Başbakanı Stephen Harper hakkında “Birçok Kanadalı için utanç ve Bush yönetiminin zayıf bir taklidi” demişti.

Aktivist yönüyle ve politik eleştirileriyle tanınan Neil Young’ın hedefine Trump’ın girmemesi beklenemezdi. Neil Young yeni teklisi Already Young ile Amerikalılara ve Trump’a sesleniyor. “Ben Kanadalıyım aslında” diye başlayan şarkı “ABD’yi seviyorum” diye devam ediyor. ABD’yi özgürlükler ülkesi olarak betimleyen şarkı, ihtiyacı olana uzanan bir yardım eli olduğunu söylüyor, “Duvar yok, yasak yok” diyor.

Trump’ın “Make America Great Again” (Amerika’yı Tekrar Harika Yap) sloganına atıfta bulunan şarkı “Already Great” yani “Zaten Harikasın” diyor.

Şarkıda ayrıca "Whose streets? Out streets" (Kimin sokakları? Bizim sokaklarımız) sözleri ile, Black Lives Matter hareketi de anılıyor. Black Lives Matter hareketi, ABD'de siyahilere karşı eşitsizlik ve polis zorbalığına dikkat çekmek amacı taşıyor.

NEIL YOUNG - ALREADY GREAT adlı şarkısının Türkçe çevirisi şu şekilde:

Ben Kanadalıyım aslında

Ve ABD’yi seviyorum

(Benim Amerikalı dostum)

Hayatı bu şekilde yaşamayı seviyorum

Yapmak isteyene özgürlük, konuşmak isteyene özgürlük

Zaten harikasın

Sen zaten harikasın

Sen vadedilen topraksın

Sen uzanan yardım elisin



Bu sabah uykumdan uyandım

Seni ve senin yeni işlerini düşünerek

(Benim Amerikalı dostum)

Kendimi senin yerine koyarak

Nasıl hissettiğini anlamaya çalışarak

Zaten harikasın

Sen zaten harikasın

Sen vadedilen topraksın

Sen uzanan yardım elisin

Duvar yok

Yasak yok

Faşist ABD yok

Bunlar benim sözlerim değil

Her gün yolda gördüğümüz sensin

(Benim Amerikalı dostum)

En şanslılarından birine bakıyorsun

Ta oralardan buraya özgür olmak için gelen

Yaşam savaşını ‘özgürlük’ ülkesinde vermeliyim

Tanrının planında rolümü oynamak zorundayım

(Benim Amerikalı dostum)

Zaten harikasın

Sen zaten harikasın

Sen vadedilen topraksın

Sen yardım için uzanan elsin

Duvar yok

Yasak yok

Faşist ABD yok

Kimin sokakları?

Bizim sokaklarımız