Cadde'den Emrah Akçaay'ın haberine göre, 'Kaybedenler Kulübü Yolda' filminin galası için İstanbul'a gelen Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Ferhan Şensoy'un da olduğu arkadaş grubuyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Sabah 04.00 sıralarında arkadaşlarıyla sohbet ederken alkolün dozunu kaçıran oyuncu, elinde içkisiyle görüntülendi. Gazetecilerin patlayan flaşlarıyla Nejat İşler ve Rıza Kocaoğlu, mekanın içine kaçtı.

Daha önce alkol yüzünden uzun süre yoğun bakımda kalan ve sağ üç parmağının ucu kesilen Nejat İşler, gazetecilere "S....rin ya. Hadi gidin ya" şeklinde küfür etti.

'Çukur' dizisinde rol alacağı iddiaları olan Nejat İşler, aynı dizide rol alan Rıza Kocaoğlu'yla buluşup senaryo hakkında bilgi aldığı ise gelen bilgiler arasında.