HT Magazin'de yer alan habere göre, ‘Canısı’ şarkısının da yer aldığı satış rekorları kıran 1995 yapımı ‘Gönlünüze Talibim’ albümünü plak olarak yayınlamaya hazırlanan Nejat Pakyüz, “ İbrahim Erkal çok severek dinlediğim bir sanatçı. Müzikseverlerden de yoğun bir istek alıyordu. Çok kaliteli bir kayıt olacak” dedi.

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