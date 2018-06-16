Neman Grodno - BATE Borisov maç önü

Belarus Premier Lig maçında Neman Grodno ile BATE Borisov, 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:45. Neman Grodno 21 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken BATE Borisov 28 puanda ve 1. sırada. Ev sahibi Neman Grodno, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. BATE Borisov, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 244 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neman Grodno kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, BATE Borisov sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Neman Grodno son hafta oynanan BATE Borisov maçında 0-0 berabere kaldı.

BATE Borisov ise Neman Grodno maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Neman Grodno, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

BATE Borisov, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda BATE Borisov 6 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.