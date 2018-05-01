Neman Grodno - BATE Borisov rakamlar

Belarus Kupa Yarı Final heyecanı devam ediyor. Neman Grodno, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü BATE Borisov takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:45. Neman Grodno son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. BATE Borisov, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 491 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neman Grodno kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, BATE Borisov sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Neman Grodno önceki hafta Shakhtyer Soligorsk mücadelesinde 3-1 kazandı.

BATE Borisov ise Gorodeya maçında 3-3 berabere kaldı.