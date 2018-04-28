Neman Grodno - Dinamo Minsk maç önü

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Neman Grodno, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Dinamo Minsk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Neman Grodno 6 puanla 8. sırada, Dinamo Minsk 10 puanla 2. sırada bulunuyor. Neman Grodno son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Dinamo Minsk, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 362 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Neman Grodno kazanırsa 3.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Dinamo Minsk sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler.

Neman Grodno son haftadaki Shakhtyer Soligorsk müsabasında 3-1 kazandı.

Dinamo Minsk ise Vitebsk maçında 1-4 kazandı.

Neman Grodno, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Dinamo Minsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Dinamo Minsk, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.